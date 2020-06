"Un anno con Rocco". Così la Fiorentina ha deciso di lanciare attraverso i propri canali social un'iniziativa che coinvolgerà in prima persona gli stessi tifosi viola. Sabato 6 giugno, infatti, Rocco Commisso festeggerà il primo anniversario della sua presidenza. 06/06/2019-06/06/2020, un anno alla guida del club gigliato. Per festeggiarlo la Fiorentina ha invitato i propri sostenitori a mandare un messaggio al patron italo-americano attraverso una storia proprio su Instagram. #RoccoComm1sso sarà l'hashtag di riferimento, poi sarà necessario taggare il profilo ufficiale dei viola. Un legame, quello fra l'imprenditore italo-americano e Firenze sempre più forte, come dimostrano i tanti striscioni affissi qualche giorno fa dai tifosi nei punti nevralgici della città per sostenerlo nella telenovela del nuovo Franchi.

Un anno di amore

Il 6 giugno di un anno fa Commisso atterrava all'aeroporto di Peretola dopo aver acquistato la Fiorentina dai Della Valle, la cui era durava da 17 anni: "Niente promesse, passo dopo passo faremo il nostro lavoro”, le primissime parole dell'italo americano, abbracciato calorosamente dai tifosi: "Suonerò l'inno con la fisarmonica", promise con il sorriso. Poi l'acquisto di Ribery per riaccendere la piazza, il sofferto esonero di Montella e la scelta di puntare su Iachini. Infine il coronavirus, che lo ha costretto a mesi di assenza dalla sua seconda casa (frequentissimi i suoi viaggi da New York a Firenze). Ora la speranza di ripartire per aprire al meglio il suo secondo anno di presidenza.