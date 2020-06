L'iniziativa varata dal Comitato di presidenza della Figc prevede fondi alle componenti per fronteggiare la crisi economica dovuta al Covid-19. Lunedì 8 giugno la definitiva approvazione in Consiglio federale. Gravina: "Assunzione di responsabilità verso il sistema nel suo complesso"

Vale 21 milioni e 700 mila euro ed è destinato ai club, calciatori, calciatrici, Serie B, Serie C, Lega Dilettanti e calcio femminile. Si tratta di un vero e proprio Fondo Salva Calcio per fronteggiare la crisi economica nata con l’emergenza coronavirus. L’iniziativa è stata varata dal Comitato di Presidenza della Figc su proposta del suo presidente Gabriele Gravina. La definitiva approvazione avverrà nel Consiglio Federale del prossimo lunedì 8 giugno. “Si tratta di un’iniziativa che non ha precedenti – ha commentato il presidente Gravina - e rappresenta una grande assunzione di responsabilità che la Figc prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa”.

Fondo Salva Calcio: le risorse previste dalla Figc