Martedì si torna a correre a Zingonia, ma l'ultimo allenamento dell'Atalanta è stato più speciale degli altri. 112 giorni dopo la vittoria contro la Roma del 15 febbraio, la squadra di Gasperini è tornata al Gewiss Stadium. Allenamento e partitella.

Non ci sono le maglie ufficiali. Ma blu contro pettorine arancioni. Due tempi da 45 minuti, con due squadre mischiate. Da una parte in attacco Papu Gomez e Duvan Zapata, dall'altro Ilicic (che ha fatto due gol) e Luis Muriel, che ha regalato un tacco così bello da aver fatto il giro del mondo grazie ai social ufficiali. Hanno vinto i blu 6-4, ma ha vinto tutta l'Atalanta tornata sul suo campo dopo mesi difficili per tutta la comunità. Un piccolo passo verso la normalità, prove generali delle due prime partite in programma entrambe a Bergamo.