L'Atalanta torna a casa per un allenamento decisamente d'altri tempi: è successo nella seduta del sabato, conclusa con una partitella in famiglia, che il gruppo di Gasperini ha tenuto al Gewiss Stadium di Bergamo, oggetto di un ampio intervento di restyling, avviato nel 2019 con la Curva Pisani e ripartito a fine maggio dopo il lockdown con l'avvio della fase di lavori che porteranno alla ristrutturazione della nuova tribuna Giulio Cesare. A svelare lo speciale allenamento dell'Atalanta è stato il direttore operativo Roberto Spagnolo, che ha pubblicato su Instagram una foto dei giocatori sotto la Curva Nord accompagnata da un commento: "Finalmente casa". La squadra nerazzurra non metteva piede nel proprio stadio dal 15 febbraio scorso in campionato contro la Roma, con la vittoria per 2-1 in notturna. La società ha deciso di non comunicare preventivamente la decisione di spostarsi dal Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia nel proprio impianto tantomeno l'orario. Una scelta presa per evitare assembramenti, legata anche al fatto che nell'area di prefiltraggio della Curva Sud si tiene regolarmente il mercato del sabato.