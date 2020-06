Ex attaccante di Fiorentina, Milan e Roma. È stato campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 1968 e finalista mondiale nel 1970. Il cordoglio di Bruno Conti su Instagram: "Riposa in pace". Aveva 73 anni

Il calcio italiano in lutto per la scomparsa di Pierino Prati. L'ex attaccante di Fiorentina, Milan e Roma è morto a 73 anni. Con i giallorossi ha giocato dal '73 al '77 totalizzando 82 presenze e 28 gol. È stato campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e finalista mondiale nel 1970. Il cordoglio di Bruno Conti su Instagram: "Riposa in pace". Nato a Cinisello Balsamo nel dicembre del 1946, è sportivamente cresciuto con la maglia del Milan. Dopo una prima (e breve) parentesi nel 1966 (2 presenze), ha indossato la maglia rossonera dal 1967 al 1973, giocando 141 partite e segnando 72 reti. Nella sua carriera anche Salernitana, Savona, Roma, Fiorentina e Rochester Lancers (squadra americana). Aveva successivamente intrapreso la carriera da allenatore sulle panchine di Lecco, Solbiatese, Sporting Bellinzago e Pro Patria.