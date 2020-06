Dalla Serbia: anche Troicki positivo al Covid

Liguria, Toti: "Un solo ricoverato in intensiva"

"Resta un solo paziente Covid in terapia intensiva in Liguria, nessuno nell'area di Genova e questo ci conferma i dati sul calo del contagio che vi abbiamo fornito in questi giorni". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Durante il picco epidemico la Liguria aveva raggiunto i 200 ricoverati in terapia intensiva, oggi ce n'è solo uno nell'imperiese.