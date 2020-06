Mandragora, rottura del crociato: stagione finita

Il centrocampista classe 1997, che era uscito in lacrime nel secondo tempo di Torino-Udinese, ha riportato la rottura del legamento crociato: stagione finita per lui

L'urlo nel silenzio dell'Olimpico Grande Torino, poi l'uscita dal campo in lacrime: le sensazioni riguardo le condizioni di Rolando Mandragora erano negative sin dai primi istanti. E gli esami ai quali il centrocampista dell'Udinese è stato sottoposto hanno confermato quel che si temeva: rottura del legamento crociato. Dopo la lunga sospensione per il coronavirus, per il giocatore classe 1997 solo 53 minuti in campo nella partita giocata e persa dai bianconeri in casa del Toro. Ora questo grave infortunio che mette inevitabilmente fine alla sua stagione.