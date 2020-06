Giudice Sportivo: 3 giocatori fermati per un turno

La seconda giornata del 27° turno del campionato di Serie A ha visto scendere in campo ben otto squadre, con i successi in trasferta di Napoli, Cagliari e Parma e il ritorno alla vittoria del Torino contro l'Udinese. Nelle quattro gare giocate non è stato espulso nessuno, ma sono tre i giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo per il raggiungimento del limite di cinque ammonizioni. Rodrigo De Paul salterà la partita che l'Udinese giocherà in casa contro l'Atalanta, mentre Marco Faraoni non parteciperà alla sfida tra Sassuolo e Verona. Infine il Parma dovrà rinunciare per un turno al difensore Simone Iacoponi, che quindi non ci sarà contro l'Inter. I tre giocatori squalificati dopo le quattro partite del 23 giugno, vanno ad aggiungersi agli altri calciatori squalificati in seguito alle gare del giorno precedente: Caceres (2 giornate) e Chiesa della Fiorentina e Danilo della Juventus.