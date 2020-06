Italia, numeri in calo: 122 nuovi casi e 18 morti

Nel bollettino diramato dalla Protezione Civile martedì 23 giugno continuano i dati in calo: 18 morti in 24 ore (il minimo dal 2 marzo) e 122 nuovi casi (un numero così basso non si registrava dal 26 febbraio), di cui 62 in Lombardia. Il totale dei malati attuali è sotto quota 20mila, a 19.573. Scendono a 1.853 i ricoverati con sintomi (185 pazienti in meno rispetto a ieri) e a 115 quelli in terapia intensiva, con un decremento di 12 pazienti