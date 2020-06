L'Atalanta è riuscita nell'ennesima impresa della stagione: rimontare da 0-2 a 3-2 la Lazio al Gewiss Stadium, consolidando la quarta posizione in classifica. Gian Piero Gasperini non era in panchina, squalificato per un turno dopo l'espulsione contro il Sassuolo. Al suo posto il vice Tullio Gritti, ma Gasp si è ugualmente concesso ai nostri microfoni. "In tribuna la partita si vive male - ha ammesso - ma ho avuto grandissime sensazioni. Abbiamo la maturità, la sicurezza del gioco, non ci smontiamo anche dopo le grandi difficoltà di stasera. Avevamo già la convizione di poter rientrare in partita nello spogliatoio. Sotto 2-0 abbiamo trovato l'equilibrio giusto, le misure, grazie anche al lavoro del Papu, che può giocare dappertutto".