Atalanta-Lazio LIVE, Malinovskyi titolare

Dopo il 4-1 al Sassuolo, la formazione di Gasperini vuole blindare il quarto posto che vale la Champions: Gasperini (squalificato) non può contare su Ilicic e Pasalic: in campo dal 1' c'è Malinovskyi. Simone Inzaghi si affida a Immobile-Correa, con Cataldi in cabina di regia. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 21.45