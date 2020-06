Lazio-Fiorentina LIVE, in avanti Immobile-Caicedo

La Lazio, all'Olimpico, cerca riscatto dopo il ko di Bergamo per riavvicinarsi alla Juve. Di fronte la Fiorentina, reduce dal pari col Brescia. Inzaghi sceglie Caicedo come partner di Immobile in attacco, mentre in difesa opta per Patric-Acerbi-Bastos. Viola con il trio Ghezzal-Cutrone-Ribery e l'ex Badelj in mezzo al campo. Il match è in diretta su DAZN1 alle 21.45