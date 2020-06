L'allenatore del Milan alla vigilia del match di San Siro con la Roma, valido per la 28^ giornata di campionato e in programma domenica alle ore 17.15. "Zlatan ha lavorato tanto e bene ma non è ancora pronto per giocare". Sulla sfida ai giallorossi: "Siamo cresciuti, daremo tutto il possibile". Infine una valutazione sul futuro di Donnarumma: "E' molto legato al Milan, non lo vedo lontano da qui"

