L'attaccante del Bologna ha realizzato il calcio di rigore che ha sbloccato il risultato nel successo della squadra di Mihajlovic a Genova contro la Samp. Dopo il gol Barrow ha rivolto una preghiera per Bergamo e per la nonna, morta venerdì

"Sono sempre pronto ad aiutare la mia squadra per vincere la partita". Musa Barrow parla da calciatore al termine di Sampdoria-Bologna, ma quando ai microfoni di Sky Sport Massimiliano Nebuloni lo interroga su quella preghiera dopo il gol, il 21enne ex Atalanta si commuove e spiega: "Il gol che ho fatto oggi l'ho dedicato a Bergamo, come avevo promesso: ho rivolto una preghiera a tutte le persone che hanno perso i loro cari a causa del coronavirus, e anche a mia nonna che è morta questo venerdì".