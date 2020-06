L'allenatore della Fiorentina in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio: "Purtroppo siamo stati un po' penalizzati nel risultato e per quello che abbiamo prodotto, ma preferisco parlare di quanto fatto in campo. Abbiamo giocato per vincere e con la mentalità giusta, ma non siamo riusciti a chiuderla. La Lazio è stata brava e scaltra a sfruttare le situazioni che sono capitate"

LAZIO-FIORENTINA 2-1: GLI HIGHLIGHTS