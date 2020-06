L'allenatore biancoceleste esalta lo spirito della sua squadra, dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Ci siamo, una squadra senza carattere non avrebbe mai vinto questa partita". Dello stesso avviso anche Immobile: "Arrabbiati e delusi dopo Bergamo, ma abbiamo mandato un messaggio a chi ci ha criticato"

La Lazio riparte e, dopo la sconfitta di Bergamo, batte in rimonta un'ottima Fiorentina. Finisce 2-1 al'Olimpico, con la rete iniziale di Ribery, ribaltata dal rigore di Immobile e dal gol di Luis Alberto che regala tre punti ai biancocelesti, che si riportano a -4 dalla Juventus capolista. Soddisfatto al fischio finale Simone Inzaghi: "E' una vittoria di carattere e di voglia, abbiamo qualche problema a livello numerico a causa di diversi infortuni e devo dire grazie ai ragazzi, perchè alcuni giocatori sono scesi in campo nonostante dei problemi fisici. Abbiamo giocato contro un'ottima Fiorentina e non era semplice. Ci siamo, una squadra senza carattere non avrebbe mai vinto una partita del genere. Siamo un po' preoccupati per i problemi, ma abbiamo grandi risorse".

"Molto dispiaciuto per l'espulsione" vedi anche Gli highlights di Lazio-Fiorentina Inzaghi ha commentato anche il cartellino rosso subito negli ultimi istanti di gara, che non gli permetterà di sedersi in panchina nella prossima gara contro il Milan: "Mi dispiace tantissimo per l'espulsione, erano due anni e mezzo che non mi succedeva. Ho cercato di aiutare gli arbitri per evitare che ci fosse nervosismo, sono soltanto entrato leggermente in campo e magari potevo essere semplicemente ammonito. Mi dispiace molto non poter essere vicino alla squadra nella prossima partita".