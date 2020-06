Serie A, 28^ giornata: le gare di oggi e gli orari

Dopo le quattro gare che si sono disputate tra venerdì e sabato, la Serie A torna ancora protagonista in questa domenica calcistica con ben sei incontri che chiuderanno il quadro della 28^ giornata di campionato. Si parte alle 17.15 con la sfida tra Milan e Roma, gara che mette in palio punti importanti in chiave Europa, poi alle 19:30 giocano in contemporanea 4 incontri: Napoli-Spal, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Verona e Udinese-Atalanta. A chiudere il turno, Parma-Inter in programma alle 21.45 al Tardini.

Serie A, le gare di oggi della 28^ giornata