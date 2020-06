Parma-Inter, le probabili formazioni

Obiettivi diversi in una sfida tutta da seguire. Al Tardini di Parma l'Inter deve dimenticare il mezzo passo falso casalingo con il Sassuolo e tornare a fare punti per insidiare il secondo posto della Lazio ma, soprattutto, per difendersi dal ritorno dell'Atalanta. Dall'altra parte la formazione di D'Aversa è in piena corsa per un posto in Europa League in una bagarre che raccoglie diverse squadre. Il Parma è attualmente settimo a quota 39, a pari punti con il Milan, a -3 dal sesto posto del Napoli. Ma da dietro spingono: soprattutto il Verona che con i suoi 38 punti potrebbe essere un'avversaria fastidiosissima per raggiungere un obiettivo che sarebbe molto prezioso per i gialloblù.