Inzaghi: "Cataldi non è pronto, torna Correa"

"Il nostro obiettivo è tornare in Champions, manca quel traguardo, poi ragioneremo per il resto". Con queste parole termina la breve conferenza di Simone Inzaghi, che è stato molto prudente nel rispondere alle domande sullo stato dei suoi giocatori utilizzabili a Torino. Out Marusic e Cataldi (viaggerà con la squadra, ma non è pronto), mentre Correa è da valutare.