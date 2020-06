Dopo la sconfitta con il Milan, arriva una buona notizia per la Roma: Nicolò Zaniolo, out da gennaio a causa della rottura del crociato, ha svolto una parte della sessione in gruppo assieme ai compagni. Il centrocampista non sta nella pelle e affida ai social le sue emozioni: "Che bello essere tornato con voi... Daje"

ROMA, ZANIOLO RIENTRA PARZIALMENTE IN GRUPPO. VIDEO