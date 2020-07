Seconda sconfitta consecutiva per il Torino che cade contro la Lazio dopo essere passato in vantaggio. Da scongiurare il rischio retrocessione anche già da subito, con una prova di carattere nel derby, con un Belotti tornato continuo in zona gol e con Zaza recuperato LE PROBABILI FORMAZIONI

Soffrire insieme, resistere, lottare: nelle parole di Moreno Longo ora sono questi i principi che fanno appello allo spirito del Torino per affrontare il periodo più duro della stagione e cercare di guadagnare la salvezza contro il Brescia mercoledì 8 e poi nel rush finale. Dalla Lazio in poi, la classifica ha messo la squadra di fronte alle prime tre in classifica in 4 partite: peggiore il calendario, in questo momento, non poteva essere. La consapevolezza del rischio si è consolidata nel lungo periodo di interruzione del campionato, ma la realtà fa comunque tremare un po’ le gambe. 6 sconfitte in 8 gare sono il bilancio da brividi della gestione Longo. 0,57 la media punti contro l’1,29 di Mazzarri.