La crisi della Roma è tangibile: il bilancio di 0 gol fatti e 4 subiti nelle ultime due uscite solleva tante domande a Paulo Fonseca, autore di un turnover massiccio nella sfida casalinga con l'Udinese. Persa con lo stesso risultato di San Siro, 2-0. L'allenatore giallorosso ha giustificato così a Sky le sue scelte riguardo l'XI di partenza: "Sono scelte che rifarei, non possiamo dimenticare che abbiamo tante partite, i giocatori che hanno fatto le ultime due partite (Samp e Milan, ndR) non erano nella miglior condizione per giocare questa. Abbiamo cambiato, ho scelto Under per avere situazioni di uno contro uno, ma non siamo partiti bene e abbiamo preso il gol. La squadra ha reagito ma con l'espulsione di Perotti è stato molto difficile.

"La stagione non finisce qui"

Chiamato dopo il sesto posto della passata stagione per ripartire, Fonseca occupa oggi la quinta posizione ma a -12 dalla Champions (l'Atalanta ha 60 punti, i giallorossi 48) e continua a guardare avanti: "Penso che abbiamo creato un'identità che in questo periodo non sta dando risultati, ma la stagione non finisce qui, dobbiamo continuare a lottare perché abbiamo obiettivi per questa stagione"