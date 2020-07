"Ci vediamo presto in Serie A e nei futuri derby...". È già aria di stracittadina tra il milanista Theo Hernandez e il neo interista Achraf Hakimi, compagni di squadra nella stagione 2017-2018 al Real Madrid, campioni d'Europa e del mondo. Il giocatore rossonero ha dato il suo benvenuto su Twitter al collega marocchino, che ha prontamente risposto: "A presto", corredando il tweet con l'emoji della linguaccia. Giocarono poco entrambi (13 presenze per Hernandez e 9, con 2 gol, per Hakimi), ma -giovanissimi - diedero comunque il loro contributo alla conquista della Champions League e del Mondiale per Club, con Cristiano Ronaldo assoluto protagonista. Anche lui in Serie A...