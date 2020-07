La 30^ giornata di Serie A prosegue a San Siro, match importante per i nerazzurri sulla scia di Juventus e Lazio dopo i risultati di sabato. In avvio Dijks rischia l'autogol, ci prova Sansone. Non sbaglia Lukaku (20° gol in campionato), Young vicino al raddoppio mentre Handanovic salva su Orsolini. Pericoloso Candreva ad inizio ripresa, clamoroso palo di Barrow. Diretta su DAZN1