L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della trasferta di Cagliari, tornando sui tre successi consecutivi della squadra nerazzurra: "Non potevo sperare di iniziare meglio dopo la sosta. Tutte le vittorie sono fondamentali, ma quella con il Napoli, per quanto riguarda la classifica, si è rivelata la più importante". L'Atalanta ha messo una serie ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, con i punti di vantaggio sulla Roma che sono diventati 12 dopo il turno infrasettimanale. Ma l'allenatore dell'Atalanta non si fida: "Sarà fondamentale stabilizzare il nostro vantaggio sulle inseguitrici. E' un campionato bello e incerto perchè tante squadre possono ancora centrare il loro obiettivo. Noi vogliamo continuare il nostro momento positivo: ora ho tutti a disposizione ed è importante godere di buona salute. Cagliari? E' un grande avversario e sarà una sfida difficile". Gasp ha infine elogiato il Papu Gomez: “E’ il massimo emblema di questa squadra, per la qualità sua che già conosciamo ma anche per l’applicazione. Gioca per la squadra, dove serve e dove è utile in quel momento. Sa interpretare le gare nel modo migliore ed è un riferimento fondamentale per la nostra squadra, ma questo già lo sapevamo”.