Tra le squadre affrontate in tutte le stagioni dal 2016/17 in avanti, la Samp rappresenta un grande ostacolo per l'Atalanta in fase realizzativa: i nerazzurri fanno più fatica a trovare il gol solamente contro il Cagliari (5), e contro i blucerchiati hanno messo a segno 6 gol in questo intervallo di tempo.