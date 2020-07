Mihajlovic: "Inter? Servirà partita perfetta"

Nella stagione scorsa Sinisa Mihajlovic esordì sulla panchina del Bologna con una vittoria a San Siro contro l'Inter. Dopo 518 giorni l'allenatore serbo proverà a ripetere l'impresa del 3 febbraio 2019. "Cosa serve per replicare quella serata? La partita quasi perfetta e che loro non siano in forma. È un’Inter forte, con molti uomini e noi come sempre andremo per fare risultato: in questi giorni abbiamo curato i dettagli, sono fiducioso”. Il Bologna a quota 38 sembra aver archiviato definitivamente il discorso salvezza, ma Mihajlovic non vuole cali di tensione: “Io l’ho detto ai giocatori, gli ho parlato chiaro: non voglio fare brutte figure in giro per l’Italia, ai ragazzi ho sempre chiesto la prestazione e quella mi devono dare". Poi un pensiero per Barrow, protagonista dopo il lockdown: "Se smussa alcune sue particolarità caratteriali diventerà fortissimo: io ci parlo spesso, i giocatori vanno trattati come figli, cominci a spiegargli le cose con le buone, poi semmai con le... cattive. E se un giocatore non capisce, può andare e ne arriva un altro”.