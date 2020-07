Mihajlovic: "Vittoria meritata, grande carattere"

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta il successo in rimonta contro l'Inter in trasferta: "Nei primi 25′ abbiamo fatto schifo, senza due passaggi di fila. Eravamo impauriti. Siamo rimasti sull’1-0, con un’occasione per Orsolini. Il pareggio sarebbe stato ingiusto. Per fortuna, con l’intervallo abbiamo dato coraggio ai ragazzi. Non è facile giocare contro l’Inter in dieci e sotto di un gol". Per il secondo anno consecutivo il Bologna torna a casa con i 3 punti da San Siro contro i nerazzurri: "Una vittoria di carattere e convinzione. Sono contento per i ragazzi, vittoria meritata. Ho voluto dare speranze alla squadra, sembrava che stessimo aspettando di prendere gol per cominciare a giocare. Dopo il rigore loro si sono allungati. Noi stiamo bene e abbiamo avuto delle occasioni". Non mancano i complimenti a Musa Juwara, decisivo con la rete del pareggio: " L’ho messo in campo convinto che potesse far gol, l’ho detto anche a Bigon. Bravissimo ragazzo, si merita questo momento. Grande soddisfazione per me vincere con questi ragazzi". Infine un commento sull'espulsione di Soriano che aveva lasciato il Bologna in dieci (situazione di inferiorità numerica poi sanata dal rosso a Bastoni per doppia ammonizione: "Senza pubblico si sente tutto, bisogna anche capire gli arbitri. Se ci fosse stato il pubblico, non l’avrebbe nemmeno sentito“.