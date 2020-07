Giuntoli: "Milik non ha rinnovato, è appetibile da molti club"

Il ds del Napoli ha confermato a Sky che l'attaccante polacco Arkadiusz Milik è più indiziato alla cessione che alla conferma: "In questo momento sì. Milik è un calciatore molto bravo che non ha rinnovato e quindi appetibile da molti club: non può esserci stupore". Alla finestra ci sono Milan, Tottenham e anche la Roma.