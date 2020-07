1/8

La sfida tra Milan e Juventus è stata anche la sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. E oltre ai colpi di classe in campo non è mancato un siparietto niente male in occasione del rigore concesso ai rossoneri e calciato proprio dallo svedese

Il Milan si abbatte sulla Juve: rimonta da 0-2 a 4-2. GOL E HIGHLIGHTS