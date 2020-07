I rossoneri per l'Europa, la Juve per lo Scudetto. Temi diversi ma importantissimi per entrambe le squadre che si confrontano per la quarta volta in questa stagione dopo la gara dell'andata e il doppio impegno in Coppa Italia. Pioli a trazione anteriore con Ibra e Rebic titolari. Sarri schiera Higuain e Rugani, confermato Bernardeschi. Diretta DAZN1 alle 21.45