Un vivace battibecco, catturato dalle telecamere di Sky Sport. Sul risultato per l’Hellas di vantaggio per 1-0, in occasione di un fallo fischiato a Lukaku, si è acceso un forte botta e risposta tra i due allenatori Ivan Juric e Antonio Conte. "Juric non rompere e stai muto". "Stai muto te, ma come ti permetti", l’altrettanto vivace replica. Le immagini nel video in copertina

VERONA-INTER: GOL E HIGHLIGHTS