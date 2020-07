Lazio, serve recuperare la 'spina dorsale'

Tre sconfitte in cinque partite per la Lazio dopo la ripresa. Tra le cause sicuramente il momento di tre giocatori fondamentali, che rappresentano la spina dorsale della squadra LAZIO-LECCE: GOL E HIGHLIGHTS

Nelle cinque partite dopo la ripresa sono arrivate più sconfitte che nelle precedenti 26. I numeri della Lazio sono chiarissimi. Più complesso individuare le cause. Calendario fittissimo, infortuni, mancanza di alternative all’altezza dei titolari. Certo, tutto giusto, tutto innegabile. Come è innegabile il calo – per vari motivi – di tre elementi che rappresentano la spina dorsale della squadra. Acerbi – sempre impeccabile nonostante il super impiego prima dello stop – non sembra ancora lui. A Lecce ha toccato il punto più basso del suo campionato e non può essere una coincidenza che in queste 5 partite in cui lui non ha brillato, la Lazio abbia subito 10 gol. Questione difensiva, ma non solo.