La sfida all'Atalanta è un crocevia fondamentale per la Juve verso lo Scudetto. I bergamaschi puntano a una vittoria che terrebbe aperta la lotta al titolo. Sarri ritrova Dybala dopo la squalifica e lo affianca a CR7 e Bernardeschi. Panchina per Pjanic e Alex Sandro. Gasperini sceglie Ilicic e Gomez a supporto di Zapata. Gosens dà forfait nel riscaldamento: gioca Castagne Il match è in trasmesso in diretta su DAZN1