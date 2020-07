Un pomeriggio diverso, lontano dal campo. La Sampdoria, sedicesima in classifica e a più cinque sulla zona retrocessione, sfiderà domenica l'Udinese. Nella giornata di venerdì, tuttavia, Morten Thorsby e Kristoffer Askildsen si sono presi qualche ora di svago. O meglio, di responsabilità sociale. I due centrocampisti norvegesi , dopo l'allenamento in mattinata a Bogliasco, hanno deciso di fare un giro sulle alture di Genova con un obiettivo ben chiaro in testa: ripulire un’area verde che qualcuno, dopo il suo passaggio, aveva lasciato colma di rifiuti. E così i due giocatori, indossati i guanti, hanno raccolto varie bottiglie di vetro, piatti di plastica e altri oggetti abbandonati. Quello della salvaguardia del pianeta è un tema da sempre molto caro a Thorsby, che in più occasioni ha provato a coinvolgere i propri compagni di spogliatoio.