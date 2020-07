Simone Inzaghi e le analogie con la prima Lazio di Petkovic

Quattro sconfitte in 6 partite, dal giorno del ritorno in campo dopo lo stop. Alla Lazio non capitava da 7 anni in campionato. Ovviamente non si giocava in estate e nemmeno così assiduamente. Ma qualcosa in comune c'è con la prima stagione di Petkovic in panchina. In quel campionato la Lazio, dopo la vittoria sull'Atalanta alla prima di ritorno, era a -3 dalla capolista Juve. Stesso distacco e sempre i bianconeri in testa per la Lazio di Inzaghi, dopo la vittoria per 5-1 sulla Sampdoria di sei mesi fa. In pieno mercato di riparazione.

Per Petkovic 7 anni fa l'unico arrivo fu quello a febbraio da svincolato del francese Saha: appena 126' in campo e nessun gol per la causa biancoceleste in quel girone di ritorno. Inzaghi, invece , ha sognato un altro francese... Lui sì che avrebbe potuto realmente avvicinare la Lazio a una Ferrari. Olivier Giroud, rincorso, desiderato, ma alla fine rimasto a Londra.