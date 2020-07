Il Papu Gomez è stato nominato MVP del mese di giugno della Serie A. Il capitano dell'Atalanta riceverà il premio istituito dalla Lega prima del derby di martedì sera contro il Brescia al Gewiss Stadium di Bergamo. Il momento magico dei nerazzurri di mister Gasperini viene dunque confermato anche da un premio individuale del numero 10, che contro la Juventus ha tagliato il traguardo delle 300 presenze in Serie A. La classifica, come specificato dalla Lega, è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Natco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le partite disputate dalla 27^ alla 31^ giornata della Serie A, in cui il Papu ha messo a segno quattro assist.