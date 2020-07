Serie A, le migliori giocate della settimana

La settimana è stata monopolizzata dallo scontro tra Juventus e Atalanta che poteva riaprire la corsa Scudetto, ma che nonostante la bella prestazione della squadra di Gasperini è finito in pareggio, un risultato che favorisce i bianconeri, ormai vicini al titolo anche grazie alla flessione della Lazio, che mantiene il secondo posto ma che sembra aver preso l’abbrivio pre interruzione. Ma in campo si è visto tanto altro: la Roma è tornata a vincere e con Milan e Napoli si giocheranno i posti in Europa League fino alla fine. In coda invece se la situazione è disperata per Brescia e SPAL, il Lecce continua ad avere speranze di salvezza, distante solo un punto dal Genoa. Queste invece sono le migliori giocate della settimana.

Esiste un calcio ideale, giocato da calciatori ideali, tecnicamente fortissimi e sempre in forma, freddi e sicuri di sé, che si gioca in una bolla a temperatura ideale, senza vento e con un terreno da gioco ideale. In questo calcio ideale, tutti i calciatori stoppano i lanci di trenta metro come ha fatto Insigne contro il Milan. Nel calcio reale, però, quello che si gioca in Serie A, Bundesliga, Premier League eccetera, è piuttosto raro vedere controlli così “ideali”. Che Lorenzo Insigne sia uno dei giocatori con più tecnica della sua generazione non è certo una novità, ma spesso ci dimentichiamo di quanto sia sottile il divario che lo separa dai calciatori migliori in Europa. Il suo primo tocco, quello con cui arresta il pallone e se lo aggiusta per la giocata successiva, è sempre sublime, delicato e precisissimo. Gli avversari sono colti di sorpresa perché, persino a quel livello, non sono tarati su questo tipo di sensibilità. In questo caso, ad esempio, Conti sembra imbarazzato: dopo lo stop “sulla monetina” di Insigne si trova troppo lontano, allora accorcia timidamente ma anche sul tocco successivo si fa trovare impreparato: Insigne scavalca il suo piede con un pallonetto. Insigne ha alcuni limiti che i tifosi italiani ormai conoscono, ma ci sono alcune cose che gli vengono facilissime, perché è uno di quei pochi giocatori che tratta il pallone con confidenza, che parla la stessa lingua dei migliori al mondo.

A poche giornate dalla fine del campionato il Lecce continua a cercare la salvezza attraverso il gioco. Liverani fin dalla prima partita della stagione ha cercato di esprimere un calcio ben preciso, magari non riuscendo sempre, ma senza rinunciare ai suoi principi per provare a fare punti in maniera diversa. La squadra pugliese ha messo in mostra alcuni giocatori estremamente tecnici e belli da vedere come Falco, Mancosu, Petriccione. Anche Farias avrebbe fatto parte di questa lista se non avesse dovuto saltare quasi tutta la stagione per infortunio.

Farias è un giocatore elettrico, con tecnica e velocità. Qui controlla al volo un lancio di 50 metri di Lucioni con l’esterno del piede saltando di netto Faragò, poi non contento con il piatto sfrutta a suo favore il tocco in scivolata di Walukiewicz per continuare la sua corsa. Dall’esterno Farias taglia la difesa avversaria verso il centro fino ad arrivare al punto ideale per la conclusione, poco fuori area leggermente spostato sulla destra. Il tiro sembra di quelli che i calciatori fanno in allenamento, senza avversari, tiri precisi al millimetro che diventano sempre gol. Farias non ha fatto però i conti con Cragno, uno dei portieri italiani più promettenti. Il portiere del Cagliari parte basso sulle gambe e con estrema rapidità alla sua destra, arrivando a toccare il pallone diretto a fil di palo con la punta delle dita, una parata spettacolare che ha regalato un punto importante alla sua squadra.



Il tunnel di Pellegrini