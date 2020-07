Il giocatore del Milan, espulso per doppia ammonizione nel finale della partita di Napoli, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Assente nella 33^ giornata anche Cuadrado, squalificato e indisponibile per la trasferta della Juventus con il Sassuolo

Il Giudice Sportivo di Serie A ha punito con un turno di squalifica Alexis Saelemaekers. Il centrocampista del Milan era stato espulso domenica sera per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" durante la partita pareggiata 2-2 dai rossoneri a Napoli. Il calciatore belga non sarà così a disposizione di Pioli per la sfida di San Siro contro il Parma, in programma mercoledì alle 19.30 e valevole per la 33^ giornata di campionato. L'altro squalificato dal giudice sportivo è Juan Guillermo Cuadrado: il colombiano, ammonito contro l'Atalanta, era in diffida e sarà così costretto a saltare la trasferta della Juventus con il Sassuolo, prevista mercoledì alle 21.145. Per i bianconeri, attesi nel prossimo fine settimana al match scudetto con la Lazio, entrano in diffida anche Rabiot e Bernardeschi. Tra gli altri giocatori a rischio Ferrari e Muldurt, (Sassuolo), Hateboer (Atalanta), Bastos e Leiva (Lazio), Di Lorenzo (Napoli), Hernandez (Milan), Pulgar e Igor (Fiorentina).