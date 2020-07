Roma, si cerca l'intesa per Smalling

I giallorossi cercano un’intesa con il Manchester United per trattenere Chris Smalling anche nella prossima stagione. Red Devils non convinti dalla prima offerta fatta per far rimanere il difensore un altro anno in prestito: la Roma avrebbe voluto versare altri 3 milioni di euro, prima di riscattarlo obbligatoriamente al termine della prossima stagione con circa 14/15 milioni. Lo United continua a chiedere di più.