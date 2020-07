Nella notte tra venerdì e sabato scorso, Marcelo Brozovic era risultato positivo all'alcoltest: 0.54 grammi per litro, di poco oltre il limite consentito di 0.50. Il croato, sottoposto al controllo dai carabinieri dopo essere passato con il rosso con la sua auto a Milano, si è visto dunque ritirare la patente e, successivamente, è stato multato anche dall'Inter per il suo comportamento. A distanza di qualche giorno, il centrocampista ci scherza su. Brozovic, infatti, ha pubblicato su Instagram una sua foto accompagnata da una didascalia: "Promesso... solo acqua" . Una battuta per cancellare questo spiacevole episodio.

La stagione di Brozovic

Nonostante il weekend movimentato, il croato ha regolarmente giocato la successiva gara contro il Torino, vinta dall'Inter per 3-1. Anzi, ha disputato anche una buona partita, innescando con una bella giocata Lautaro Martinez per l'assist che ha portato all'1-1 di Ashley Young. Brozovic sarà titolare anche nella prossima gara che la squadra di Conte giocherà giovedì 16 luglio a Ferrara contro la Spal. Il croato è un punto fermo dell'Inter e in questa stagione ha già totalizzato 36 presenze: 26 in Serie A, 6 in Champions League, 3 in Coppa Italia e una in Europa League. Per lui anche 3 gol e 4 assist in campionato.