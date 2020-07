Il croato è stato fermato nella notte da una pattuglia di carabinieri dopo essere passato con il rosso in Piazza Cantore, non lontano dai Navigli. Di poco positivo all'alcoltest, è stato multato anche per la targa tedesca della sua Rolls Royce

Ultime ore piuttosto movimentate per Marcelo Brozovic che nella notte fra venerdì e sabato è stato fermato da una pattuglia di carabinieri a bordo della sua Rolls Royce Cullinan dal valore di oltre 350 mila euro. Il centrocampista dell'Inter, pochi istanti prima, era infatti passato con il semaforo rosso in Piazza Cantore, non lontano dalla zona Navigli, a Milano. Sottoposto all'alcoltest, il croato è risultato leggermente oltre i limiti consentiti, vedendosi così ritirata la patente. 0,54 grammi di alcol per litro di sangue, di pochissimo superiore al limite massimo consentito dalla legge di 0,50. Sanzione, tuttavia, inevitabile. E non è finita qui, perché Brozovic è stato anche multato per la targa tedesca dell'auto, che risulta intestata a una società con sede a Monaco di Baviera, nonostante il giocatore sia residente in Italia da più di 60 giorni.