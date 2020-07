Quella che il Sassuolo ha già da tempo, e che non ha trovato solo nel periodo post-lockdown , che vede comunque i neroverdi in serie positiva da 6 gare con un attacco da 18 gol in 7 partite. “La vittoria contro la Lazio ha rafforzato l’entusiasmo e la convinzione , però quella partita è finita e domani ce n’è una di difficoltà uguale, forse anche maggiore. A cosa non dobbiamo rinunciare contro la Juventus? Abbiamo trovato un’identità precisa da tempo, anche prima di questi risultati, e a questa non dobbiamo venire meno nelle partite più difficili. Dobbiamo mantenere la convinzione di quello che sappiamo fare bene , mettendoci ancora più attenzione. Una palla a Ronaldo e a Dybala è diversa da una palla a un giocatore di medio-bassa classifica ma quando abbiamo il pallone noi dobbiamo far quel che sappiamo".

Sogno Europa

approfondimento

Chi cambia di più? Nessuno come De Zerbi

Con risultati del genere, poi, è inevitabile fare un pensierino all’Europa, e allora ecco che De Zerbi non si nasconde: “Il Milan è davanti e sta facendo una seconda parte di campionato strepitosa: se non avesse fatto così, probabilmente l’avremmo già preso in classifica. Ma io guardo in casa mia e tutto quello che stiamo facendo quest’anno è crescita. Così come dobbiamo stare attenti a chi ci segue in classifica, abbiamo anche l’ambizione di superare chi è davanti, e la prima è il Milan…”.

E a chi chiede se il Sassuolo abbia già raggiunto la “maturità” necessaria per farcela, De Zerbi risponde con una precisazione: “Cosa intendo per maturità? Non è che non possiamo perdere le partite, ma bisogna vedere come si perdono e come si vincono. Se dovessimo inciampare da qui in avanti, dobbiamo vedere come inciampiamo”.