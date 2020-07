2/25

Per l'analisi siamo partiti dalla prima giornata post lockdown (che fosse, per alcune, il recupero del 25° turno o, per altre, il 27°). Da quel momento abbiamo contato il numero di cambi nella formazione titolare in ogni partita rispetto al match precedente. E ordinato la classifica in base alla percentuale di variazioni di giornata in giornata. Da chi ne ha cambiati di più a chi di meno. Vediamola.

SERIE A COME LA PREMIER, FONT UNICO SULLE MAGLIE