Un pari contro la capolista non si disprezza, ma c’è rammarico nel Sassuolo per non aver ottenuto di più contro la Juventus. Un’impressione confermata dall’analisi della gara fatta dall’allenatore degli emiliani, Roberto De Zerbi. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita strepitosa. Non sono contento dei primi 15 minuti, perché abbiamo vissuto il pre-partita troppo intensamente e non spensierati e convinti, siamo entrati contratti e con troppo rispetto per l'avversario, e così togli spazio a ciò che dobbiamo fare. Oggi avremmo meritato la vittoria, con la Lazio avremmo potuto vincere con maggiore scarto, ma questo è il margine di crescita più grande. Siamo felici della prestazione, ma delusi da come abbiamo preso gol" ha detto, intervistato da Sky Sport. Guardando alle singole situazioni, la frustrazione aumenta: "Ognuno può mettere qualcosa in più sulla ricerca della palla. Mi hanno dato fastidio anche i tre gol, di cui due su calcio piazzato. Siamo passati alla difesa a zona e li abbiamo presi con troppa facilità. L'azione del gol di Higuain è una situazione di gioco che conosciamo bene poi, la facevano Valdifiori e Maccarone all'Empoli".