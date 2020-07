Buone notizie per Antonio Conte in vista del big match con la Roma di domenica 19 (Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, ore 21.45): Nicolò Barella è tornato in gruppo e si candida per una maglia da titolare contro i giallorossi. Ancora a parte Romelu Lukaku, che però ha svolto un personalizzato intenso. Il club nerazzurro farà di tutto per recuperare il belga per la sfida dell'Olimpico

Barella è tornato in gruppo. L'ex Cagliari ha smaltito la distrazione muscolare alla coscia destra rimediata contro il Bologna e sarà convocato. Potrebbe anche giocare titolare, in un reparto, quello di centrocampo, con pochi ricambi. Non si è ancora aggregato ai compagni, invece, Lukaku. Il centravanti belga, assente nelle due ultime gare per un problema agli adduttori, ha svolto un allenamento personalizzato, seppur intenso. La giornata di sabato 18 luglio potrebbe essere decisiva per testare definitivamente il suo fisico e capire se potrà essere della partita. Alexis Sanchez e Lautaro Martinez hanno fatto bene contro Torino e Spal, ma l'Inter non può prescindere dal suo attaccante più prolifico per il rush finale. E allora lo staff medico farà di tutto per recuperarlo, a partire dal match dell'Olimpico.