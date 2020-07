Rimontare 6 punti a 5 giornate dalla fine, chi ci è riuscito nella storia della Serie A

5/13

2004/05: Milan 73, Juventus 73



Altri casi in cui l’inseguitrice alla fine opera il sorpasso: nel 2004/05, la Juve a 5 dalla fine, in realtà, è seconda solo per differenza-reti. Serve lo scontro diretto alla 35^ giornata per spezzare l’equilibrio, con il colpo di testa di Trezeguet (assist di Del Piero in rovesciata) a San Siro. Il titolo poi verrà revocato e non assegnato in seguito a Calciopoli