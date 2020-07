Conte: "Juve? Tanti sei punti. Sanchez ritrovato"

L'allenatore dell'Inter è soddisfatto al termine della gara contro la Spal: "Ci serviva dare continuità e chiudere il discorso Champions. Sei punti dalla Juve sono tanti. Eriksen? Deve essere meno timido. Sanchez? Ora ha fame"

E' un Antonio Conte soddisfatto al termine della vittoria di Ferrara con la Spal che riporta l'Inter al secondo posto in classifica a 6 punti dalla Juventus: "Per noi era importante dare un segnale di continuità, voglia, convinzione, determinazione - spiega l'allenatore dell'Inter - E' una vittoria che ci serviva per chiudere la qualificazione alla Champions. La Juve? Sei punti di vantaggio sono tanti, abbiamo commesso errori in passato che paghiamo. Oggi non era facile perché partite come queste puoi darle per scontate e invece la Spal è rimasta in partita per molto tempo".



Eriksen è stato riproposto dall'inizio e ha giocato una discreta partita: "Il nostro campionato ha caratteristiche particolari - spiega ancora - Gli chiediamo di essere più aggressivo, lui è un bravissimo ragazzo, deve scrollarsi di dosso questa timidezza che ha, deve sbloccarsi. Ma oggi come i suoi compagni ha fatto una buona partita, sta lavorando per entrare in certi meccanismi".

Il gol di Candreva è stato l'emblema del gioco di Conte, azione iniziata da un lato e finalizzata dalla parte opposta: "Dà grande soddisfazione perché li si vede che il lavoro paga - dice - Abbiamo modificato un po' il nostro atteggiamento, ora rischiamo qualcosa in più ma riusciamo a creare qualche occasioni in più rispetto a prima del lockdown. Poi siamo anche riusciti a mandare in gol 18 giocatori diversi e questo è un bel segnale".