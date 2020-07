Festa Cinema Roma, in anteprima il film su Totti

L'anteprima di "Mi chiamo Francesco Totti" di Alex Infascelli, pluripremiato regista di Almost Blue e S Is for Stanley, è tra le sorprese del programma della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica

Di solito si parla di re della festa, stavolta la festa avrà un capitano. E non esattamente uno qualsiasi: Francesco Totti sarà tra i principali protagonisti della Festa del Cinema di Roma (dove sennò?) edizione numero 15, ma anche 10+5 giocando con il suo celebre numero di maglia. E il colpo (di scena) da dieci è stato svelato oggi da Antonio Monda e Laura Delli Colli, rispettivamente direttore artistico della Festa e presidente della Fondazione Cinema per Roma. Fra le opere presenti spicca “Mi chiamo Francesco Totti”, documentario del regista Alex Infascelli tratto dal libro “Un Capitano” scritto da Paolo Condò (distribuito da Vision Distribution nelle sale italiane, che ne curerà anche le vendite internazionali). Un racconto intimo giocato in prima persona tra scene di vita personale e ricordi inediti. Nella notte che precede il famosissimo addio al calcio, Totti ripercorre la sua vita come la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Tutto condito dalle immagini dei momenti più emozionanti della sua carriera da 307 gol, tutti dello stesso colore.