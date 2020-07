"Mancano due punti alla qualificazione in Champions League, ma per noi è importante porci sempre nuovi obiettivi. Le ultime cinque giornate saranno importanti, ci serviranno anche per prepararci alla Final Eight di Lisbona". Così Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia di Verona-Atalanta (match da seguire in esclusiva su Sky Sport Serie A sabato 18 luglio alle 17.15). A cinque giornate dal termine del campionato, la Dea è al terzo posto, a -1 dall'Inter e a -7 dalla Juventus capolista. Gasperini non ha mai perso alla ripresa dopo il lockdown, ma non si fida del Verona. "È la squadra rivelazione, non solo per la classifica ma per il gioco. Per l'Atalanta sarà una partita molto difficile".